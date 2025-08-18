Şahinbey Evlilik Okulu Projesi Mezunlarını Verdi

Şahinbey Belediyesi tarafından aile kurumunu güçlendirmek ve evliliklerin daha sağlam temeller üzerine kurulmasına katkı sağlamak amacıyla 2009 yılında hayata geçirilen Evlilik Okulu Projesi yeni mezunlarını verdi. Son eğitim döneminde programa katılan 481 çift, aldıkları eğitimleri başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Aile yapısının güçlendirilmesi ve evliliklerin sağlam temeller üzerine kurulması amacıyla başlatılan proje, çiftlerin evlilik hayatına bilinçli adımlar atmalarına katkı sağlıyor. Evlilik Okulu'nda çiftlere iletişim becerileri, empati kurma, stres ve öfke yönetimi, çocuk gelişimi, aile içi sorumluluk paylaşımı gibi konularda uzmanlar tarafından eğitimler veriliyor.

"Toplumun temeli güçlü aile ile başlar"

Mezuniyet programında konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlilik Okulu'nun hem Gaziantep hem de Türkiye için örnek bir proje olduğunu vurguladı. Başkan Tahmazoğlu, "Toplumun temeli güçlü aile ile başlar. Aile yapısı ne kadar sağlam olursa toplum da o kadar güçlü olur. Evlilik Okulu Projemizle çiftlerimize mutlu, sağlıklı ve uzun ömürlü birliktelikler için rehberlik ediyoruz. Bugüne kadar 60 bin 351 vatandaşımız bu eğitimlerden faydalandı. Bu bizim için büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.

Çiftlerden yoğun ilgi

Evlilik Okulu'na katılan çiftler, aldıkları eğitimlerin hayatlarına olumlu katkı sağladığını belirterek, Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Program sonunda çiftlere katılım sertifikaları takdim edildi.

Türkiye'ye örnek proje

Evlilik Okulu, 16 yıllık süreçte elde ettiği başarılarla sadece Şahinbey'de değil, tüm Türkiye'de dikkat çeken bir sosyal belediyecilik uygulaması haline geldi. Proje sayesinde binlerce çift, evliliklerini daha bilinçli bir şekilde yürütmeyi öğrenerek hem kendi mutluluklarına hem de toplumsal huzura katkı sunuyor. - GAZİANTEP