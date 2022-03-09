Şahinbey halk oyunları yarışmasına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Şahinbey halk oyunları yarışmasına ev sahipliği yaptı

09.03.2022 17:34
Şahinbey halk oyunları yarışmasına ev sahipliği yaptı

Şahinbey Belediyesi, 10 şehirden 800 öğrencinin katıldığı Okul Sporları Halk Oyunları Bölge Birinciliği Yarışmalarına ev sahipliği yaptı.

Şahinbey Belediyesi, 10 şehirden 800 öğrencinin katıldığı Okul Sporları Halk Oyunları Bölge Birinciliği Yarışmalarına ev sahipliği yaptı.

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi 10 şehirden 800 öğrencinin katıldığı Okul Sporları Halk Oyunları Bölge Birinciliği Yarışmasına ev sahipliği yaptı. Organizasyona katılan öğrenciler Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ne hayran kaldılar.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Okul Sporları Halk Oyunları Bölge Birinciliği Yarışmasına katılan tüm öğrencileri tebrik eden Vali Davut Gül "Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ediyorum. Onlara destek veren hocalara, okul idarecilerine, velilere böyle bir organizasyona ev sahipliği yapan Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizin gösterdiği performanstan dolayı kutluyor ve hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

"Önemli bir organizasyon"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yarışmanın Gaziantep'te düzenlenmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Okul Sporları Halk Oyunları Bölge Birinciliği Yarışmasına katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. 10 farklı ilden katılan 800 öğrencimizi Gaziantep'te ağırlamaktan mutluluk duyduk. Yarışmanın Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenmesinden dolayı ayrıca çok mutlu olduk. İnşallah büyükler finalini de burada yapmak istiyoruz. Tüm ekipler kendi illerinde başarı göstererek şehrimize geldi. Bu yarışmanın içerisinde bulunmak çok önemli. Her yarışmanın olduğu gibi bu yarışmanın da birinci, ikinci ve üçüncüleri oldu. Kazanan takımları tebrik ediyorum. Ancak önemli olan böylesi bir organizasyonun içerisinde bulunabilmek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey halk oyunları yarışmasına ev sahipliği yaptı
Şahinbey halk oyunları yarışmasına ev sahipliği yaptı

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Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey halk oyunları yarışmasına ev sahipliği yaptı - Son Dakika


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