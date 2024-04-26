Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi\'nde Çocuk Şenliği

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Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 28 Nisan tarihine kadar devam edecek olan Çocuk Şenliği'nde düzenlenen etkinliklere çocuklar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 20 Nisan tarihinde açılan ve tüm vatandaşların ilgi odağı olan Çocuk Şenliği'nde 28 Nisan tarihine kadar birbirinden ilginç ve heyecanlı etkinlikler düzenlenecek.

Hafta sonu dolu dolu geçecek

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği'nde 27 Nisan Cumartesi günü magıc ilizyon gösterisi ve Niloya Renkli Balıklar Müzikali çocuklarla buluşacak, 28 Nisan Pazar günü ise Kukuli Müzikali çocuklarla buluşacak. Çocuklar ayrıca oyun grupları ve çeşitli etkinliklerle zamanlarını dolu dolu geçirmiş olacaklar.

"Doyasıya eğlendik"

Çocuk Şenliği'nde doyasıya eğlendiklerini ifade eden çocuklar, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizleri düşünerek Çocuk Şenliği düzenledi. Birbirinden güzel sinemalar ve müzikallerle her anımız dolu dolu geçiyor. Etkinliklerin hepsi ücretsiz bizlere sunuldu. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştular. - GAZİANTEP