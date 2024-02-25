Şahinbey Millet Camii\'nde Berat Kandili Kutlamaları

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Ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandili, Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde on binlerce vatandaşın katılımı ile idrak edildi.

Mübarek Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Şahinbey ilçesindeki Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde coşkuyla kutlandı. Düzenlenen programda Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar gecenin önemini anlatan vaazlar vererek Filistin'de yaşamını yitiren Müslümanlar için dualar okundu.

Tahmazoğlu'na yoğun ilgi

Berat Gecesi'ni idrak emek için Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ne gelen vatandaşlar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na da oldukça yoğun ilgi gösterdi. Başkan Tahmazoğlu böylesi bir gecede vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Berat gecesi af, mağfiret ve aydınlanma gecesidir. Berat Gecesini, aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de iyi bir fırsattır. Bu mübarek gecenin aramızdaki dayanışmayı, birlik ve beraberliği daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygularla, bu mübarek gecenin başta ülkemiz olmak üzere, tüm İslam alemine ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah'ın milletimizi her türlü afet ve musibetten esirgeme sini temenni ediyorum. Bu gece de yapacağımız ibadetlerin ve duaların kabul olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Tüm hemşerilerimin, ülkemizin ve İslam aleminin mübarek Berat Gecesi'ni yürekten kutluyorum" dedi.

Berat gecesi eller semaya açıldı

Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ndeki programa katılan vatandaşlar, caminin içini ve avlusunu doldurdu. Programda, vatandaşlar Kur'an-ı Kerim, ilahiler dinledi, namaz kıldı ve dua etti. Cami bahçesine kurulan çadırlarda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar yaptığı vaazında, "Bu gece Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı bir bağışlanma gecesidir. Adı üstünde, berat gecesi. Bu gecenin kadir ve kıymetini bilenler kurtuluş beratlarını alacaklar. Ayrıca, duaların kabul gecesidir. Rabbimiz, Peygamberimizin ifadesiyle 'Yok mu bu gece benden şunları şunları isteyen?' diye kullarına icabet edecek. Öyleyse bu fırsatı kaçırmayalım. Gönlümüzden geçenleri ona arz edelim. Geceyi namazlarla, dualarla, zikirlerle nurlandıralım" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP