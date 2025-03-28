Şahinbey, şehit edilişinin 105'inci yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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Şahinbey, şehit edilişinin 105'inci yıl dönümünde anıldı

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Şahinbey, şehit edilişinin 105'inci yıl dönümünde anıldı Gaziantep savunmasının önemli isimlerinden Şahinbey, şehit edilişinin 105'inci yılında Şahinbey Anıt Mezarı önünde düzenlenen törenle anıldı.

28.03.2025 14:11  Güncelleme: 14:23
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Şahinbey, şehit edilişinin 105'inci yıl dönümünde anıldı

GAZİANTEP - Gaziantep savunmasının önemli isimlerinden Şahinbey, şehit edilişinin 105'inci yılında Şahinbey Anıt Mezarı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Gaziantep savunmasının önemli isimlerinden Şahinbey, şehit edilişinin 105. yılında Şahinbey Anıt Mezarı önünde düzenlenen törenle anıldı. Düzenlenen tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışıyla başladı. Ardından törene katılan öğrenciler Şahinbey şiirini ve İstiklal Marşı'nı okudular. Daha sonrasında ise lrotokol tarafından anıt mezara buket sunumu yapıldı.

Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Kıymetli hazirun, bugün burada, bu vatanın evladı olmanın onurunu, şerefini ve sorumluluğunu bir kez daha hatırlamak için toplandık. Bugün Şehr-i Ayıntab-ı Cihan'ın kahraman evlatlarından, Şahinbey'i anmak için bir araya geldik. Şahinbey, sadece bir komutan, sadece bir asker değildi. O, bu milletin yüreğinde yanan bağımsızlık ateşinin ta kendisiydi. O, vatan sevgisinin, imanın ve direnişin sarsılmaz timsaliydi. O, canından aziz bildiği vatanı için, bayrağı için, ezanı için toprağa düşen bir istiklal neferiydi. O, bu topraklarda düşman postalı gezmesin diye, Antep'in namusu çiğnenmesin diye, gözünü kırpmadan canını verdi. Şehit olmadan önce, "'şahadete kavuşmak, Ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir' diyen Şahinbey, mertliğin, mücadelenin emsali, Kuva-yi Milliye önderlerimizden, İstiklal Harbi'nin Aziz neferi, Şahinbey. Anadolu'nun asırlık Türk yurdu, İstiklal madalyalarıyla dolu kadim şehrin yiğidi. 105 yıl önce kahramanlık destanı yazarak bizlere onurlu Kurtuluş Günü'nü armağan eden, 'düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' şeref sözünü tarihe kazıyan yiğit Şahinbey'i şehadetinin 105. yıl dönümünde rahmetle anıyor, aziz hatıralarına saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kilis yolu üzerindeki anıt mezarında düzenlenen törene Şahinbey İlçe Kaymakamı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

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