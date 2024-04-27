Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdür Vekilliği'ne atanan Bekir Şen göreve başladı - Son Dakika
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Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdür Vekilliği'ne atanan Bekir Şen göreve başladı

Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdür Vekilliği\'ne atanan Bekir Şen göreve başladı

Sivil Savunma Dairesi Başkanı Bekir Şen, Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdür Vekilliği görevine başladı. Şen, kurum personeliyle bir araya gelerek hedef ve faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yeni dönemde personelle iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen Şen, eski İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'a teşekkürlerini iletti.

27.04.2024 16:13
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Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdür Vekilliği'ne atanan Sivil Savunma Dairesi Başkanı Bekir Şen görevine başladı. Kurum personeli ile bir araya gelen Şen, hedef ve faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdür Vekilliği görevine başlayan Bekir Şen, ilk olarak kurum personeli ile tanıştı. Kurum hedefleri ve faaliyetleri hakkında personelle görüşen Şen, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Kurumun daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyet göstermesi için çaba harcayacaklarını belirten Şen, yeni dönemin başlangıcında personelle iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bekir Şen ayrıca, eski İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'a gösterdiği hizmetlerden dolayı teşekkürlerini de iletti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdür Vekilliği'ne atanan Bekir Şen göreve başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdür Vekilliği'ne atanan Bekir Şen göreve başladı - Son Dakika
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