Sakarya Belediyesi'nden Kurban Bayramı'na Özel Hayvan Yakalama Eğitimi - Son Dakika
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Sakarya Belediyesi'nden Kurban Bayramı'na Özel Hayvan Yakalama Eğitimi

Sakarya Belediyesi\'nden Kurban Bayramı\'na Özel Hayvan Yakalama Eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kaçan hayvanların güvenli bir şekilde yakalanması ve sokak hayvanlarına müdahale için ilçe belediyelerine eğitim düzenledi. Eğitimde hayvan yakalama teknikleri ve ekipmanların kullanımı detaylı olarak anlatıldı.

13.05.2025 15:12  Güncelleme: 15:14
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kaçan hayvanların doğru tekniklerle yakalanması ve sokak hayvanlarına doğru şekilde müdahale edilmesi amacıyla ilçe belediyelerine yönelik eğitim düzenledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilçe belediyelerinin ilgili çalışanlara Kurban Bayramı süresince kaçabilecek hayvanların en hızlı ve güvenli şekilde yakalanması amacıyla yönelik eğitim programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından verilen eğitimlerde; hayvan yakalama esnasında dikkat edilmesi gerekenler, kullanılan teçhizatların tanıtımı, hayvanın sakinleştirilmesine yönelik müdahale yöntemleri anlatıldı. Ekipmanlar uygulamalı olarak tanıtılarak ekiplerin alanda karşılaşabilecekleri durumlara hazırlıklı olmaları sağlandı.

Eğitimin son bölümünde ise geçici bakımevinde yürütülen çalışmalar ve sokak hayvanlarıyla ilgili genel bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara kedi ve köpek yakalama teknikleri, zapt-ı rapt uygulamaları, yaralı hayvana yaklaşım ve hayvan davranışları gibi konularda detaylı anlatımlar yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçe belediyelerimizin sahada görev yapan çalışanlarına verdiğimiz bu eğitimlerle hayvan refahını gözetiyor, vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz. Bayram süresince sahada olacak ekiplerimizle birlikte şehir genelinde hızlı ve güvenli müdahale imkanı oluşturuyoruz. Sokaklarımızı vatandaşlarımız için daha güvenli hale getirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. Bayram süresince oluşabilecek olumsuz durumlar için vatandaşlar, ALO 153 Çözüm Masası üzerinden destek alabilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Belediyesi'nden Kurban Bayramı'na Özel Hayvan Yakalama Eğitimi - Son Dakika

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