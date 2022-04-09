'Sakarya Bir Başka' konulu fotoğraf yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika

Sakarya'nın içerisinde barındırdığı doğal ve tarihi güzelliklerine, kültürel mirası ve sosyal yaşamına ışık tutacak '2. Ulusal Sakarya Bir Başka' konulu fotoğraf yarışmasının başvuruları başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '2. Ulusal Sakarya Bir Başka' konulu fotoğraf yarışması başladı. Sakarya'nın içerisinde barındırdığı doğal ve tarihi güzelliklerine, kültürel mirası ve sosyal yaşamına ışık tutacak fotoğraf yarışmasına başvuruların başladığı açıklanırken, son fotoğraf teslim tarihinin 20 Kasım 2022 olduğu belirtildi. Yarışmanın Sakarya'nın doğal ve kültürel turizm değerlerini yansıtacak nitelikte olması gerektiğinin altı çizilirken, baskı ve e-posta yoluyla katılımın kabul edilmeyeceği vurgulandı. Yarışmaya en fazla 5 fotoğrafın gönderileceği uyarısı yapılırken katılımın ücretsiz olduğu belirtildi. Birinciliğe 9 bin, ikinciliğe 7 bin, üçüncülüğe ise 6 bin lira ödül verilen yarışmanın seçici kurulunda ise fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, İbrahim Zaman, İsa Cida, İzzet Keribar, Merih Akoğul, Servet Sezgin ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Resül Narin olacak.

"Şehrimize dair görsel belleği tazelemek, fotoğraf sanatı ve sanatçısına destek vermek istiyoruz"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yarışmaya dair yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin doğal ve tarihi güzelliklerini, kültürel mirasını ve sosyal yaşamını yansıtacak 'Sakarya Bir Başka' konulu fotoğraf yarışmamızın bu yıl ikincisini düzenliyoruz. '2. Ulusal Sakarya Bir Başka' konulu fotoğraf yarışmamız ile şehrimizin değerlerinin fotoğraflanarak, turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, şehrimize dair görsel belleği tazelemek, fotoğraf sanatı ve sanatçısına destek vermek istiyoruz. Tüm sanatçıları bu özel yarışmaya davet ediyor, kadrajlarına aldıkları karelerin şehrimiz turizm potansiyeline katkı sunacağına inanıyoruz" denildi. - SAKARYA