Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Pamukova Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Pamukova Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Pamukova Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Pamukova'da muhtarlarla buluşarak ilçe ihtiyaçlarına yönelik projeleri ve talepleri dinledi. Yeni meydan projeleri ve köprü talepleri üzerine çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

03.10.2024 16:20  Güncelleme: 16:23
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Pamukova'da muhtarlarla bir araya geldi. Şehrin her ilçesinde olduğu gibi Pamukova'nın da ihtiyaçlarını çözüme kavuşturacaklarını aktaran Alemdar, "İlçenin yeni meydanı için hazırlıklarımız sürüyor. Köprülerle ilgili talepleri de ekiplerimiz inceleyecek ve gerekeni yapacağız. Biz hizmet üretmeye, şehrimizi, ilçelerimizi yarınlara en güçlü şekilde hazırlamaya devam edeceğiz. Eşit, adil ve insan merkezli hizmetle 16 ilçemizde, 672 mahalle muhtarımızla birlikte çalışacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, karış karış gezdiği Pamukova'da muhtarlarla bir araya geldi. Pamukova Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Garip ve mahalle muhtarlarıyla buluşan Alemdar, ilçenin ihtiyaçlarına ve gelecekte planlanan projelerle ilgili istişareler yaptı ve talepleri dinledi. Buluşmaya Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Burak Çelik, MHP İlçe Başkanı Şükür Salih, BELPAŞ Genel Müdürü Ertuğrul Özcan, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan ve Büyükşehir bürokratları yer aldı.

Başkan Alemdar muhtarlara seslendiği buluşmada insan merkezli, eşit ve adil hizmet vurgusu yaparak, yeni ilçe meydanı için hazırlıklarının devam ettiğini, muhtarların köprü talebiyle ilgili de incelemeleri başlattıklarını kaydetti. Alemdar, "Bizler muhtarlarımızdan gelen her türlü talep ve istek doğrultusunda neler yapabiliriz her zaman bunun gayreti içerisinde olduk. Biz bir bütünüz. Mahallerimizde muhtarlarımızla, belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla tek bir vücut olarak Sakarya'nın güzel yarınları için hizmet üreteceğiz. Doğru yer ve doğru zamanda eşit, adil ve insan merkezli hizmeti ön plana çıkarmak istiyoruz. Beklentilere cevap vereceğiz. 16 ilçemiz ve 672 mahallede muhtarlarımızla birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Muhtarların halkla yöneticiler arasında gören göz, işiten kulak ve konuşan dil olduğunu hatırlatan Başkan Alemdar, "İnşallah bu gayreti hep birlikte ortaya koyacağız. Bugün Pamukova ilçemizi ziyaret etmek istedik. Belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız ve siz kıymetli muhtarlarımızla birlikte ilçemizin sorunlarını konuşmak ve bu sorunlara çözüm üretmek için buradayız. İnşallah vatandaşlarımızın beklentilerine karşı en doğru şekilde cevap vererek ilçemizi hak ettiği noktaya taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Alemdar, program sonunda muhtarların sorularını cevaplayarak günün anısına fotoğraf çekildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Pamukova Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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