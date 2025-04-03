Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı\'ndan Esnafa Destek Mesajı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Türkiye için üreten, ülkemize değer katan esnafımızın, üreticimizin yanındayız. Milletimiz de boykot çağrılarına esnafımızın yanında olarak gereken cevabı vermiştir" dedi.

Ramazan Bayramı'nın hemen ardından Çark Caddesi'ne inen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşların ve esnafın sıcak, samimi ilgisi ve sevgisiyle karşılaştı. Alemdar, toplumsal değerleri hedef alan boykot çağrısının milli ekonomiye zarar verdiğini belirterek, "Milli ekonomimizi zarara uğratmak için yapılan bu boykot çağrısı amacına ulaşamayacaktır. Biz toplumsal bütünlükten, kardeşlikten yanayız. Birlik ve beraberliğimizi, yerli ve milli duruşumuzu her zaman koruyoruz. Türkiye için üreten, ülkemize değer katan herkesin yanındayız. İnşallah önümüzdeki süreçte de bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Bugün şehrimizde esnafımızın yanında olan, onları yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum" dedi. - SAKARYA