Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Şehri Adım Adım Dolaşıyor

Yerel

Sakarya'yı adım adım dolaşarak şehrin adeta röntgenini çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar son olarak Tığcılar ve Karakamış'ta vatandaşla kucaklaşarak, "Sakarya'da öncelikli ihtiyaçları bizzat vatandaşımızı dinleyerek tespit ediyoruz. Toplu taşıma filomuza dahil ettiğimiz yeni otobüslerin ardından yine şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Şehrimizin büyük dönüşümü için attığımız tüm adımlarda yanımızda olan şehir eşrafımıza, esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, adım adım dolaşarak şehrin dört bir köşesinde vatandaşla kucaklaşıyor, her mahalle ve sokağa giriyor. Şehrin adeta röntgenini çeken Alemdar, son olarak Adapazarı Karakamış ve Tığcılar Mahallesi'ni ziyaret ederek esnafla ve bölge halkıyla bir araya geldi. İşletmeleri ziyaret eden, vatandaşlarla hasret gideren Alemdar, ayrıca her gittiği bölgenin sorunlarını, taleplerini dinleyerek Sakarya'nın adeta röntgenini çekiyor. Başkan Alemdar, öncelikli ihtiyaçlarını tespit etmek için tüm vatandaşları dinlediklerini ve söz hakkını ilk önce vatandaşa verdiklerini ifade ederek yeni projelerin de sinyalini verdi.

7 gün 24 saat çalışıyor, üretiyor, gayret ediyoruz

Başkan Alemdar 7 gün 24 saat Sakarya'nın yarınlarını düşünerek hareket ettiklerini söyleyerek, "Sakarya'nın potansiyelini biliyoruz. Sadece seçim öncesi değil, seçimden sonra da mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşımızla buluşuyoruz. 7 gün 24 saat Sakarya'nın yarınlarını düşünerek hareket ediyor, çalışıyor, üretiyor ve gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken de öncelikli söz hakkını her zaman vatandaşımıza veriyoruz. Her bir bölgede, mahallede, sokakta vatandaşlarımızı can kulağıyla dinliyoruz" şeklinde konuştu.

Kararlılık vurgusu

Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukunu koruyarak, şehre en güzel şekilde hizmet sunmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Alemdar, "Hamdolsun göreve başladığımız günden bu yana şehrimizle kucaklaşıyor, beraberliğimizi kuvvetlendiriyoruz. Şehrimizin büyük dönüşümü için attığımız tüm adımlarda şehir eşrafımızı, esnaf ve vatandaşlarımızı yanımızda görmekten mutluluk duyuyorum. Toplu taşıma filomuza dahil ettiğimiz yeni otobüslerin ardından yine şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, daim eylesin" ifadelerini kullandı. - SAKARYA