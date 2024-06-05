Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Haftası Çocuk Şenliği ile Yaz Sezonuna Başladı

Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu etkinliklerine Aziz Duran Parkı'nda çocukların yüzünde tebessüm olan Çevre Haftası Çocuk Şenliği ile başladı.

Büyükşehir Belediyesi çocukların doğru çevre bilincini alması, çevreye duyarlı bir birey olarak yetişebilmeleri için etkinliklerle öğretici bir çalışma gerçekleştirdi. Parktaki geniş bir alanı çevreleyecek şekilde hazırlanan şenlikte hikaye, botanik, kara kalem, resim-boyama, geri dönüşüm ve çiçek ekim atölyelerine katılan çocuklar unutamayacakları bir tecrübe yaşadı. Ayrıca kurulan şişme oyun alanlarında eğlence dolu bir gün geçiren miniklere yüz boyama etkinliği sunuldu pamuk şeker, patlamış mısır ikramları yapıldı. Şenlik boyunca süper kahraman kostüm gösterileri ile palyaço gösterileri gerçekleştirildi. Çuval, mandal kapma yarışı ve kukla gösterileriyle heyecan doruğa çıktı. Şenlik sonunda tüm çocuklara Büyükşehir'in özel hazırladığı çantalar hediye edildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, paylaştığı mesajda Sakarya'nın cennet doğasını, çevresini, yeşilini geleceğe miras bırakmak için hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Şehrimizin doğasını, doğal kaynakları ve eşsiz tabiatının korunması hepimizin sorumluluğundadır. Bu şehri geleceğe taşıyacak olan çocuklarımıza ve gençlerimize doğru bilinci aşılamak ise bizim görevimizdir ve yerine getireceğiz. Biz de Çevre Haftası'nda böyle renkli bir etkinlikle tüm Türkiye'ye mesaj vermek istedik. Çocuklarımızın yüzünü gülümsetecek etkinliklerimiz inşallah hiç bitmeyecek" dedi. - SAKARYA