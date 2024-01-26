Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çocuklara Unutulmaz Bir Hafta Sonu Yaşatacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "You Never Fly Alon" animasyon filmi ve "Bir Donkişot Mecerası" isimli tiyatro gösterisiyle çocuklara unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri çerçevesinde 27 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde animasyon film gösterimi, 28 Ocak Pazar günü ise çocuklar için 'Bir Donkişot Macerası' konulu çocuk oyunu tiyatrosu sergilenecek. - SAKARYA