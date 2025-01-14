Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası, 2024'te 223 Bin Talebe Cevap Verdi - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası, 2024'te 223 Bin Talebe Cevap Verdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası, 2024\'te 223 Bin Talebe Cevap Verdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Çözüm Masası, 2024 yılı boyunca ALO 153, Ulakbel ve CİMER üzerinden toplam 223 bin talebe cevap vererek vatandaşların sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturdu.

14.01.2025 16:44  Güncelleme: 16:47
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası, 2024 yılı verilerini yayınladı. ALO153 Hattı ile birlikte Ulakbel ve CİMER üzerinden gelen taleplerle toplamda 223 bin talebe cevap verildi. Sakaryalılar Çözüm Masası sayesinde talep ve sorunlarını süratle çözüme kavuşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi Edinme ve Çözüm Masası Şube Müdürlüğü, vatandaşlara sunduğu 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışı ile 2024 yılı boyunca yoğun bir çalışma temposu ortaya koydu. 2024 yılı verilerini yayınlayan Çözüm Masası'nın raporuna göre ALO 153 telefon hattına gelen 102 bin 567 çağrı, santral hattı üzerinden gelen 79 bin 715 çağrıya cevap verildi. Bu sayılarla birlikte toplamda 182 bin 282 çağrı anında cevap buldu.

ALO 153 hattının yanı sıra, Ulakbel ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen istek, talep ve şikayetlere de cevap veren ekip, Ulakbel sistemi üzerinden gelen 34 bin 713 başvuru ve CİMER üzerinden gelen 5 bin 361 başvuruyu cevaplandırdı. Dijital sistem üzerinden gelen toplamda 40 bin 074 başvuru değerlendirildi, binlerce vatandaşın sorunu çözüme kavuştu. Bu rakamlar birlikte Çözüm Masası Alo 153 sistemi toplamda 223 bin talebe cevap verdi, vatandaşın derdine derman oldu ve yılı rekor sayıyla kapattı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın taleplerini etkin ve hızlı bir şekilde yanıtlayarak, toplumla güçlü bir iletişim bağı kurmayı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde ALO 153 telefon hattına gelen 102.567 çağrı ve santral hattı üzerinden gelen 79.715 çağrı olmak üzere toplamda 182.282 çağrı personellerimiz tarafından ivedilikle sonuçlandırılmıştır. Vatandaşlarımızın memnuniyetini merkez alan hizmet anlayışımız doğrultusunda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası, 2024'te 223 Bin Talebe Cevap Verdi - Son Dakika

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