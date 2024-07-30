Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yürekler İçin Sinema Günü Düzenledi - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yürekler İçin Sinema Günü Düzenledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yürekler İçin Sinema Günü Düzenledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelsiz bireylerin sosyal yaşamlarını zenginleştirmek için düzenlediği etkinlikler kapsamında SGM'de sinema günü düzenledi. Özel öğrenciler animasyon filmi izleyerek keyifli bir gün geçirdi.

30.07.2024 16:14  Güncelleme: 16:15
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi 'engelsiz yüreklerin' sosyal yaşamlarını zenginleştirmek için etkinlikler düzenliyor. SGM'de düzenlenen son etkinlik ise sinema günü oldu. Animasyon filminde bir araya gelen özel öğrenciler, keyif dolu bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, kalpleri engel tanımayan özel bireyler için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede engelsiz yürekler için Sosyal Gelişim Merkezi'nde film gösterimi yapıldı.

Engellerin birlikte aşıldığı programlar kapsamında, birlikte geçirilen vakte anlam kazandıran sinema etkinliği özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini buluşturdu. Patlamış mısır eşliğinde animasyon filmi izleyen engelsiz yürekler, hayal gücünün sınır tanımadığını anlatan gösterimle keyifli anlar yaşadı. Özel gereksinimli bireyleri topluma kazandırılması, sosyal hayatta aktif rol oynamaları için düzenlenen bu buluşma, yüzlerde tebessüme vesile oldu. Etkinlik sonunda günü ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekilen katılımcılar, Büyükşehir'e teşekkür etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yürekler İçin Sinema Günü Düzenledi - Son Dakika

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