Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kenan Sofuoğlu Caddesi'nde Güvenlik Önlemlerini Artırıyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kenan Sofuoğlu Caddesi'nde Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kenan Sofuoğlu Caddesi\'nde Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Beşköprü ve D-100 Karayolu çıkışı Kenan Sofuoğlu Caddesi'nde sürücü ve yolcu güvenliğini hayat kurtaran çelik bariyerle en üst seviyeye çıkarıyor.

06.09.2024 12:05  Güncelleme: 12:07
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Beşköprü ve D-100 Karayolu çıkışı Kenan Sofuoğlu Caddesi'nde sürücü ve yolcu güvenliğini hayat kurtaran çelik bariyerle en üst seviyeye çıkarıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı (YOLBAK) Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin en kritik güzergahlarında sürücü, yolcu ve yaya güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyor. Trafik ekipleri, özellikle şehrin merkezindeki her gün binlerce aracın geçtiği güzergahlarda 'hayat kurtaran çelik bariyerlerin' imalatını tamamlayarak muhtemel büyük kazaların önüne geçiyor ve vatandaşın can güvenliğine bir teminat oluyor. Özellikle uçurum olarak nitelendirilen bölgelerden bir tanesi de Serdivan'da Beşköprü, 32 Evler ve D-100 Karayolu çıkışı olarak bilinen Kenan Sofuoğlu Caddesi'ydi. Ekipler bu bölgede de araçların yolda kalmasını, güvende olmasını sağlayan çelik bariyerlerin bakım, onarımını yapıyor ve deforme olan bariyerlerin yerine yenilerini yerleştiriyor.

YOLBAK, kazalardan dolayı deforme olan Serdivan'daki bu güzergahın bariyerlerini onardı, deforme olan bölümlerini tamamen yeniledi. Yapılan bu çalışmayla bölge trafiği artık daha güvenli hale geldi. Yapılan açıklamada, "Şehir genelinde yürütülen trafik güvenliği uygulamalarımız aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için başlattığımız çelik oto korkuluk bakım, onarım ve yenileme montajında trafik kazalarında hasar görmüş çelik bariyerleri tespit ediyor yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilerek sürücülerin can güvenliğinin sağlanmasını hedefliyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kenan Sofuoğlu Caddesi'nde Güvenlik Önlemlerini Artırıyor - Son Dakika

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