Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Fikret Bayhan adına yapılan yardım taleplerine itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olmalarını isteyen belediye, durumu il emniyet müdürlüğüne bildirdi.

21.02.2025 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, genel sekreterlerinin adına yardım talebinde bulunan insanlara inanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Belediye Genel Sekreteri Fikret Bayhan adına yardım talebinde bulunan kişilere inanılmaması konusunda vatandaşlara ikazda bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyemizin Genel Sekreteri Fikret Bayhan ve kurumumuz bürokratlarının adı kullanılarak ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu bilgi üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi hukuk müşavirliğimiz tarafından konu il emniyet müdürlüğüne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor. Benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve il emniyet müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Belediye, Politika, sakarya, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:46 Trump’ın yeni dostu Putin oldu Zelenskiy’yi yerin dibine soktu Trump'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy'yi yerin dibine soktu
20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:02 Canlı anlatım İlk yarıda 3 gol var Canlı anlatım! İlk yarıda 3 gol var
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:05:12. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.