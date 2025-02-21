Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, genel sekreterlerinin adına yardım talebinde bulunan insanlara inanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Belediye Genel Sekreteri Fikret Bayhan adına yardım talebinde bulunan kişilere inanılmaması konusunda vatandaşlara ikazda bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyemizin Genel Sekreteri Fikret Bayhan ve kurumumuz bürokratlarının adı kullanılarak ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu bilgi üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi hukuk müşavirliğimiz tarafından konu il emniyet müdürlüğüne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor. Benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve il emniyet müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz" denildi. - SAKARYA