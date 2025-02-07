Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nden Katılımcı Yönetim Uygulaması

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışıyla yeni bir uygulamaya imza atıyor. 3 farklı başlıkla 'sakarya.bel.tr' adresinde erişime açılan uygulamayla 1 milyon Sakaryalı görüşlerini, düşüncelerini ve projelerini belediye ile paylaşabilecek.

Daha önce 'Vatandaş Memnuniyeti' anketi, 'Senin Şehrin Senin Planın' ve 'Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması' ile şehrin geleceğinde vatandaşların görüşlerini, fikirlerini alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir ile ilgili proje fikirlerini paylaşabileceği yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. "Projeni Bizimle Paylaş, Katıl, Öner, Değişimin Parçası Ol" sloganıyla geliştirilen yenilikçi uygulama sayfası "sakarya.bel.tr" adresinde erişime açıldı. Bu sayesinde Sakaryalılar, şehrin geleceğini şekillendirecek projeleri doğrudan sunma imkanı bulacak. Şehri birlikte dönüştürmek ve her bir Sakaryalının fikrini geleceğe taşımak için başlatılan bu uygulamayla, 1 milyon Sakaryalı görüşlerini, düşüncelerini ve projelerini tek bir tıkla Büyükşehirle paylaşarak şehrin gelecek vizyonuna dahil olacak. - SAKARYA