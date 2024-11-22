Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Kimsesizlere Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Kimsesizlere Yardım Çağrısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nden Kimsesizlere Yardım Çağrısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokakta kalan kimsesizlere yardım etmek için vatandaşlara çağrı yaptı. 'Sokakta Kimse Kalmasın' projesi kapsamında, evsizlerin durumunun bildirilmesi istendi.

22.11.2024 15:18  Güncelleme: 15:19
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokakta kimsenin kalmaması için tüm vatandaşlara "Sokakta birini görürseniz lütfen bize bildirin" yazılı bir bildiri paylaştı. Paylaşımda, "Onları yalnız bırakmayalım. Büyükşehir olarak tüm imkanlarımızla kimsesizlerin kimsesi olmaya gayret ediyoruz. Şehir merkezinde 24 saat kontrollerimizi sürdürüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinin yaklaştığı bugünlerde yaptığı paylaşımla tüm Sakarya'ya çağrı yaptı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, evsizlerin ve kimsesizlerin dondurucu soğuklarda sokakta kalmaması ve Büyükşehir'in yardım elinin uzatılması için, "Sokakta Kimse Kalmasın" projesine yoğunlaştı. "Sokakta Kimse Kalmasın" vurgusuyla yapılan paylaşımda tüm vatandaşların kimsesiz, sokakta kalan vatandaşları görmeleri halinde "444 40 45" ve "ALO453 Çözüm Masası" hatlarına ihbarda bulunmaları istendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Soğuk havaların etkisini hissettirmeye başlamasıyla 'Sokakta Kimse Kalmasın' projemizi başlattık. Onları yalnız bırakmayalım. Büyükşehir olarak tüm imkanlarımızla kimsesizlerin kimsesi olmaya gayret ediyoruz. Şehir merkezi başta olmak üzere Gar binası, Büyükşehir Terminali, hastaneler ve diğer noktalar 24 saat kontrol altında tutuluyor. İhtiyaç sahiplerine daha hızlı ve sağlıklı ulaşım için duyarlı hemşerilerimizin desteğini bekliyoruz. Vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi 444 40 54, ALO 153 Çözüm Masası ve ALO Zabıta 277 54 10 telefon numaralarını arayarak bizlere ulaşabilirler. Gönülleri birlikte ısıtmak için ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin bilgilerini bizimle paylaşabilirler" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Kimsesizlere Yardım Çağrısı - Son Dakika

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