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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Gündüz-Gece Dergisi Vatandaşlara Ulaştırılıyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Gündüz-Gece Dergisi Vatandaşlara Ulaştırılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri, çalışmaları ve devam eden projelerin detayları gibi birçok konuda yayınlanan Gündüz-Gece Dergisi, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 ilçede vatandaşlara ulaştırılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nin Gündüz-Gece Dergisi Vatandaşlara Ulaştırılıyor
25.12.2023 - 17:20,
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri, çalışmaları ve devam eden projelerin detayları gibi birçok konuda yayınlanan Gündüz-Gece Dergisi, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 ilçede vatandaşlara ulaştırılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı 'Gündüz-Gece' dergisinin şehir genelinde dağıtımı devam ediyor. Büyükşehir eliyle gerçekleştirilen çalışmalara, hizmetlere ve projelere değinen vatandaşların detaylı bilgileri almasını sağlayan Gündüz-Gece Dergisi, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 ilçede vatandaşlara ulaştırılıyor. Ekipler pazar yerlerine, resmi kurumlara ve bölge esnaflarına dergiyi elden ulaştırıyor. Vatandaşların yapılan hizmetleri, gerçekleştirilen çalışmaları ve yapımı devam eden projelerin detaylarına ulaştığı Gündüz-Gece Dergisi, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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