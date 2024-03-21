Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerle su bilincini artırmak için etkinlikler düzenliyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü çerçevesinde hafta boyunca okullarda öğrencilerle bir araya gelecek. Suyun önemi ve doğru su kullanımı konusunda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler su konusunda bilinçlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su konusunda bilinçli nesiller yetiştirmek adına sürdürdüğü eğitimleri 22 Mart Dünya Su Günü haftasında da devam ettiriyor. Hafta başından beri düzenlediği etkinliklerle Erenler Anaokulu ve Sapanca Nazmiye Sözer İlkokulu öğrencileri ile buluşan SASKİ, eğitim etkinliklerini hafta boyunca aralıksız şekilde sürdürecek. 'Bilinçli Su Kullanımı' başlığı altında öğrencilerle buluşan uzman isimler, gelecek nesle suyun değerini ve bu değerli hazineyi en iyi doğru şekilde kullanmayı anlatıyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "22 Mart Dünya Su Günü bizler için suyun kıymetini hatırlatmak ve doğru kullanım ile kaynaklarımızı uzun yıllar boyunca korumak için önemli bir fırsat. Doğru politikalar ve hayata geçirilen ihtiyaca uygun projeler ile biz kurum olarak suyumuzu koruyor ve geleceğimize eksiksiz şekilde taşıyoruz. Eğitimlerimizde de öğrencilerimizin üzerine düşen görevleri ve bu görevleri yerine getirmeleri halinde su sorunlarının minimum seviyeye ineceğini anlatıyoruz. Eğitimlerimizi hafta boyunca farklı okullarda sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA