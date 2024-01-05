 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2023 yılında binlerce hayvana tedavi ve kısırlaştırma işlemi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2023 yılında binlerce hayvana tedavi ve kısırlaştırma işlemi yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2023 yılında 6 bin 72 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra çipleme, küpeleme tedavi işlemleri uygulandı. Ayrıca 2 bin 190 kedinin tedavileri yapılarak sağlıklarına kavuşturuldu. Merkezde toplamda 3 bin 609 köpek tedavi edilerek rehabilite edildi ve 168 köpek ile 41 kedi yeni sahipleri ile buluşturuldu. Ayrıca 158 kuş da tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde 2023 yılında binlerce hayvana tedavi ve kısırlaştırma işlemi yapıldı
05.01.2024 - 16:10,  Güncelleme: 16:17
Abone Ol

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2023 yılında 6 bin 72 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra çipleme, küpeleme tedavi işlemleri uygulandı, 2 bin 190 kedinin tedavileri yapılarak sağlıklarına kavuşturuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2023 yılında can dostlarına yuva oldu. Son teknolojiyle donatılan, bölgenin en büyüğü olma özelliğine sahip merkezde sokak hayvanlarının tüm bakım işlemleri uzman veterinerler tarafından titizlikle sürdürülüyor. Bu çerçevede Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 2023 raporunda, "Veteriner Hekimler Odası ile imzaladığımız protokol ve merkezimizde devam eden kısırlaştırma işlemleri çerçevesinde 6 bin 72 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra çipleme, küpeleme tedavi işlemleri uygulandı. Ayrıca 2 bin 190 kedinin tedavileri yapılarak sağlıklarına kavuşturuldu. İlçelerden toplanıp tedavi için merkeze gönderilen 3 bin 609 köpek uygulanan tedavilerle rehabilite edildi. Sahiplendirme yöntemi ile 168 köpek ve 41 kedi yeni sahipleri ile buluşturuldu. Doğan, atmaca ve güvercin gibi 158 kuş da tedavi edilerek doğaya bırakıldı" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hayvanlar, Belediye, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2023 yılında binlerce hayvana tedavi ve kısırlaştırma işlemi yapıldı - Son Dakika


17:40
Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:22
Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı

Son Dakika
17:40 Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:22 Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:49:41. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2023 yılında binlerce hayvana tedavi ve kısırlaştırma işlemi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement