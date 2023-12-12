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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Duraklarının İşletilmesi İçin İhaleye Çıkıyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Duraklarının İşletilmesi İçin İhaleye Çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan 9 ticari taksi durağının işletilmesi için ihale düzenleyecek. İhaleler, 26 Aralık ve 9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler, Gelirler Şube Müdürlüğü'nden ayrıntılı bilgi alabilir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Duraklarının İşletilmesi İçin İhaleye Çıkıyor
12.12.2023 - 16:47,  Güncelleme: 16:51
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif noktalarında bulunan 9 ticari taksi durağının işletilmesi için ihaleye çıkıyor. Açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalelerin ilk 26 Aralık Salı günü ikincisi ise 9 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen istekliler ihaleler için Gelirler Şube Müdürlüğü'nden ayrıntılı bilgi alabilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif noktalarında bulunan 9 ticari taksi durağının işletilmesi için ihaleye çıkıyor. Karapürçek, Sapanca, Söğütlü, Taraklı ve Geyve ilçelerinde hizmet verecek ticari taksi duraklarında ihalelerin ilki 26 Aralık Salı günü, ikincisi ise 9 Ocak Salı günü yapılacak. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olan ihaleler için şartname ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilecek. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale günü saat 12: 30'a kadar belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlaması ve idareye teslim etmesi gerekecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin muhtelif lokasyonlarında ticari taksi durak yerlerinin işletilmesi için ihaleye çıkılacaktır. Toplamda 9 ticari taksi durak yeri için gerçekleştirilecek ihalelerin ilki, 26 Aralık Salı günü açık teklif usulü ile yapılacak. İlk ihalede Karapürçek Çeşmebaşı Taksi Durağına 3, Sapanca İstasyon Taksi Durağına 4, Sapanca Kırkpınar Taksi Durağına 5, Söğütlü Taksi Durağına 3 ve Taraklı Taksi Durağına 3 plakalık işletme hakkı ihale edilecektir. 9 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek ikinci ihalede ise Geyve Alifuatpaşa Taksi Durağına 5, Sapanca Fevziye Taksi Durağına 2, Sapanca Kurtköy Taksi Durağına 5 ve Sapanca Uzunkum Taksi Durağına 4 plakalık işletme hakkı ihale edilecek. İhaleye katılmak isteyen istekliler, ayrıntılı bilgi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü'ne başvurabilir" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Duraklarının İşletilmesi İçin İhaleye Çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Duraklarının İşletilmesi İçin İhaleye Çıkıyor - Son Dakika
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