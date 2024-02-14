Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yazılım Park Projesi Kayıtlarını Açtı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yazılım Park Projesi Kayıtlarını Açtı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yazılım Park Projesi Kayıtlarını Açtı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yazılım Park projesi için yeni dönem kayıtlarını açtı. Proje, üniversitede yazılım öğrenimi gören gençlere becerilerini sergileme imkanı sunuyor.

14.02.2024 17:16  Güncelleme: 17:28
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Yazılım Park" projesi için yeni dönem kayıtlarını açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yazılım anlamında tüm güncel teknolojileri yakından takip ederek yetenekli gençlerin önünü açıyor. Türkiye çapında yenilikçi, inovatif ve faydalı hizmetlere kapı aralayan büyükşehir, Yazılım Park projesiyle Türkiye'de önemli bir örnek oldu. Sakarya'da üniversitede yazılım öğrenimi gören genç neslin becerilerini sergileme imkanı bulduğu Yazılım Park yeni dönem kayıtlarını açtı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi, 10 hafta sürecek olan yazılım eğitimleri için kayıtların 7 Şubat'ta başladığını ve başvuru sürecinin 18 Şubat'a kadar devam edeceğini belirtti. Yapılacak olan başvurular ise 19-25 Şubat tarihleri arasında heyet tarafından değerlendirilecek. Bu aşamanın sonrasında ise eğitimler 26 Şubat-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yazılım Park Projesi Kayıtlarını Açtı - Son Dakika

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