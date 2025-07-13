Sakarya Büyükşehir Meclisi 14 Temmuz\'da Toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Meclisi 14 Temmuz Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 72 maddelik gündem karara bağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 14 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek oturumda 72 gündem karara bağlanacak. Meclis üyelerinin ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak. Toplantıda; Adana'nın Saimbeyli ve Feke Belediyeleri ile kardeş şehir protokolünün imzalanması için Başkan Yusuf Alemdar'a yetki verilecek. - SAKARYA