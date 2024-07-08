Sakarya Büyükşehir SGM'de 'Gezi Atölyesi' açıldı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir SGM'de 'Gezi Atölyesi' açıldı

Sakarya Büyükşehir SGM\'de \'Gezi Atölyesi\' açıldı

Sakarya Büyükşehir SGM'de bu yaz açılan 'Gezi Atölyesi' gezgin ruhlu öğrencileriyle her hafta şehrin farklı destinasyonlarını keşfediyor. Atölyenin ilk haftasında keşif tutkunu minikler İl Ormanı Tabiat Parkı'nda tabiatla buluştu.

08.07.2024 17:35  Güncelleme: 17:37
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Sakarya Büyükşehir SGM'de bu yaz açılan 'Gezi Atölyesi' gezgin ruhlu öğrencileriyle her hafta şehrin farklı destinasyonlarını keşfediyor. Atölyenin ilk haftasında keşif tutkunu minikler İl Ormanı Tabiat Parkı'nda tabiatla buluştu. Minikler bir yandan eğlendi, bir yandan ise doğanın derinliklerinde yolculuğa çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hayatın her alanında vatandaşlara dokunmaya devam ediyor. Yorucu eğitim dönemi sonrası yaz tatiline çıkan minikler, Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezi'nde yaz kurslarıyla eğlenirken öğreniyor ve aynı zamanda kurulan yepyeni bir atölyeyle şehri keşfediyor. Büyükşehir, SGM'nin yaz dönemi kurslarına öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirebileceği atölyeler ekledi. Bu kapsamda Adapazarı SGM'de yeni bir ders olan 'Gezi Atölyesi' faaliyetlerine başladı.

6 hafta sürecek olan gezi atölyesinde 10 yaş ve üzerinde olan öğrenciler her hafta şehrin başka bir köşesinde keşfe çıkacak. Atölyeye kayıt yaptıran gezgin ruhlu miniklerin ilk gezi durağı İl Ormanı Tabiat Parkı oldu. Doğa ile baş başa vakit geçiren öğrenciler kozalak, çam, dal gibi ormanda buldukları ürünlerini toplayarak tablo yaptılar. Resimler çizen öğrenciler, oyunlar oynayıp 'çevre' temalı aktiviteler sayesinde bilinç kazandı. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Yaz dönemi kurslarımız tüm hızıyla devam ediyor. 15 farklı branşta öğrencilerimize verdiğimiz eğitimlerden gezgin ruhlu öğrencilerimizin seçtiği 'Gezi Atölyesi'nin ilk durağı İl Ormanı Tabiat Parkı oldu Miniklerimize keyifle öğretmeye, eğlence eşliğinde bir şeyler katmaya devam edeceğiz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir SGM'de 'Gezi Atölyesi' açıldı - Son Dakika
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