Sakarya Cankurtaran Timi Yaz Sezonunda 347 Olayı Yöneterek 253 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika
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Sakarya Cankurtaran Timi Yaz Sezonunda 347 Olayı Yöneterek 253 Kişiyi Kurtardı

Sakarya Cankurtaran Timi Yaz Sezonunda 347 Olayı Yöneterek 253 Kişiyi Kurtardı
04.08.2025 12:36  Güncelleme: 12:39
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Cankurtaran Timi, yaz sezonunda 60 günde 347 olaya müdahale ederek 253 kişiyi ölümden kurtardı ve kaybolan 94 çocuğu ailelerine kavuşturdu. Ekip, Karadeniz sahillerinde can güvenliği için büyük bir özveriyle çalıştı ve bu süreçte 'sıfır kayıp' hedefini başardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yaz sezonunda yüzbinlerce kişinin can güvenliği için güç kattığı, Cankurtaran Timi sezonun ilk 2 ayında 347 olaya müdahale etti, 253 kişiyi ölümün kıyısından aldı ve 94 çocuğu ise ailesine kavuşturarak ilk 60 günde sıfır kayıpla ölümün önünde adeta set oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda üzerinde yoğun şekilde çalıştığı İtafiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Cankurtaran Timi ile kuzey sahillerinde can güvenliğinin teminatı oldu. Karasu, Kocaali, Kaynarca sahillerinde toplamda 46 kulede insanların hayatına dokunmak, yaz ayının hüzne dönüşmesini engellemek için pür dikkat nöbet tutan "Hayat Timi" sezonun ilk 2 ayında gerçekleştirilen çalışmaların raporunu yayınladı. Bu rapora göre Karadeniz'in bekçisi 75 cankurtaran, sezonun açıldığı haziran ve temmuz aylarında tatilin hüzne dönüşmemesi için büyük bir özveriyle mesai yaptı. 60 günlük tatil sürecinde 'sıfır kayıp' hedefi gerçekleşti. Ekipler, 54 kilometrelik sahil şeridinde toplamda 347 farklı olaya yerinde müdahale etti, 253 kişiyi ölümün kıyısından çekip kurtardı ve plajda kaybolan 94 çocuğu yeniden ailesine kavuşturdu. Hayat Timi 7 jetski, 1 zodyak bot ve 2 ATV aracı ile 3 farklı ilçede yer alan tüm sahillerde olaylara saniyeler içinde müdahale ediyor. Gözetleme kulelerinde dürbünlerle denizi izleyen ekipler, sabah saatlerinden mesai bitimine kadar adeta gözünü dahi kırpmıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Cankurtaran Timi Yaz Sezonunda 347 Olayı Yöneterek 253 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika

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