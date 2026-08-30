Sakarya\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü Sakarya'da gerçekleştirilen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos'ta zaferle neticelenen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104'üncü yıl dönümü ve Zafer Bayramı, Sakarya'da kutlanmaya başladı. Gün boyu sürecek olan programlar, Sakarya Valilik Kampüsünde düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Valilik makamında tebriklerin kabulü sonrasında kutlamalar Adapazarı Kültür Merkezi önünde devam etti. Kutlama törenine; Sakarya Valisi Rahmi Doğan başta olmak üzere Garnizon Komutanı Piyade Albay Mesut Alper Harputlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gaziler, kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla kutlamalara eşlik ederken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu. Yapılan konuşmaların ve okunan şiirin devamında kurum ve kuruşlara ait araçlar kortej eşliğinde alandan geçerek protokolü selamladı. Selamlama sonrasında program sona erdi.

Programın sonunda gerçekleştirilen kortej sonrasında selamlamada kullanılan araçlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan Kirpi isimli arazi tipi aracı gören çocuklar içerisinde fotoğraf çekilmek için sıraya girerek yoğunluk oluşturdu.