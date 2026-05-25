Sakarya\'da Bıçak Bileme Yoğunluğu

25.05.2026 15:13
Kurban Bayramı öncesi Sakarya'da bıçakçı ustaları, yoğun taleplere 18 saat çalışarak yanıt veriyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sakarya'da bileme ustaları vatandaşların taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Normal bir günde yaklaşık 20 bıçak bileyen ustalar, bayram öncesi sınırları zorlayarak 20 kat daha fazla bileme yapıyor.

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Sakarya'da da Kurban Bayramı sebebiyle bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor. Bayrama yaklaştıkça bıçak bileme ustaları vatandaşların taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için bileme ustalarının dükkanlarında sıraya giriyor. Bu çerçevede bıçak satıcıları ve bileyicileri de günde 18 saat çalışarak artan talepleri karşılamaya çalışıyor. Ustalar, normal bir günde yaklaşık 20 bıçak bilerken bayramlarda sınırları zorlayarak 20 kat daha fazla bileme yapıyor.

"Artık ayakta duracak halimiz kalmıyor"

Kurban bayramı yaklaştıkça yoğunluğun git gide arttığını ve bilediği bıçak sayısının 20 katına çıktığını belirten Ali Piyadeci, "Kurban Bayramı yaklaştığı zaman iş yoğunluğu artıyor. Normal zamanda ortalama 10 saat dükkandayım. Bayramda işin durumuna göre çok yoğun olursa gece geç saatlere kadar kaldığımız oluyor. Bayram zamanı dükkanda 18 saat kaldığım oluyor. Bizi daha çok zor durumda bırakıyor. Artık ayakta duracak halimiz kalmıyor. Normal günde bilediğim bıçak sayısı 15-20 olurken, bu dönemlerde 300-400'ü buluyor. İnsanlar bayrama yakın günlere kalmak yerine, bıçaklarını daha önce getirip biletmeleri hem onlar için daha faydalı olur hem de bize yardımcı olurlar. Aslında son günlere bırakmamaları lazım. Yoğunlukta taleplere cevap veremiyoruz. Vatandaşlar da çok beklemek zorunda kalıyorlar" diye konuştu.

Bıçak biletmenin yeni bıçak almaya kıyasla daha ekonomik ve avantajlı olduğunu belirten Piyadeci, "Geçen sene bileme 60 liraydı, bu sene 75 lira oldu. Her sene ister istemez piyasa şartlarına göre ufak değişiklik oluyor. Günümüzde elle tutulur bir bıçak 700-800 liradan başlıyor" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

