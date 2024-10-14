Sakarya'da 'Bir Hikaye Bin Neşe' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Sakarya'da 'Bir Hikaye Bin Neşe' Projesi Başlatıldı

Sakarya\'da \'Bir Hikaye Bin Neşe\' Projesi Başlatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan 700 çocukla sağlık etkinliği düzenleyerek 'Bir Hikaye Bin Neşe' projesini hayata geçirdi. Çocuklara diş sağlığı eğitimleri veren uzmanlar, çeşitli eğlenceli aktivitelerle çocukların hayatına dokundu.

14.10.2024 12:45  Güncelleme: 12:48
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en uzak noktalarındaki miniklere dahi dokunmak için "Bir Hikaye Bin Neşe" projesini başlattı. Bu kapsamda kırsalda yaşayan 700 minikle sağlık etkinliğinde buluşan eğitimciler, onlarla dolu-dolu iki gün geçirdi. Çocuklar ayrıca karagöz-hacivat gölge oyunuyla neşe buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü eliyle kırsal bölgelerdeki ve şehrin en uzak noktalarındaki çocuklara ulaşmak, onların hayatına dokunmak için "Bir Hikaye Bin Neşe" projesini başlattı. Projenin ilk durağı Taraklı oldu. İlçenin kırsalından 700 öğrenci, Büyükşehir'in misafiri oldu. Uzmanlar ve eğitimcileri iki gün boyunca miniklerle harika etkinlikler yaptı.

Diş sağlığı taraması yapılan çocuklar, diş sağlığı ve korunması konusunda bilgilendirildi. 2 gün süren etkinlikte ayrıca birbirinden eğlenceli etkinlikler yapıldı. Çocuklar Hacivat-Karagöz gölge oyununda eğlendi, birbirinden zengin içeriklerin olduğu oyunlar oynandı. Eğitim kapsamında ayrıca çocuklara sosyal medya kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken konular aktarıldı, temizlik bilinci oluşturuldu. Diş sağlığı taramasından geçen miniklere diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.Bu anlamlı proje, önümüzdeki haftalarda çeşitli içeriklerle 16 ilçeden misafirlerle sürecek. Kırsal kesimlerde yaşayan çocuklara ulaşacak "Bir Hikaye Bin Neşe" çocukların eğlenirken farkındalık kazanmasını sağlıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da 'Bir Hikaye Bin Neşe' Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 'Bir Hikaye Bin Neşe' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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