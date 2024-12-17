Sakarya'da 'Bir Hikaye Bin Neşe' Projesi ile Miniklere Unutulmaz Bir Gün - Son Dakika
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Sakarya'da 'Bir Hikaye Bin Neşe' Projesi ile Miniklere Unutulmaz Bir Gün

Sakarya\'da \'Bir Hikaye Bin Neşe\' Projesi ile Miniklere Unutulmaz Bir Gün

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bir Hikaye Bin Neşe' projesi, Hendek'teki çocuklara Karagöz-Hacivat gölge oyunu ve ağız sağlığı hediyeleri ile keyifli bir gün sundu. Proje, şehrin en uzak noktalarındaki çocuklara bilgi, eğlence ve sanat dolu etkinlikler sunuyor.

17.12.2024 15:55  Güncelleme: 15:57
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Sakarya Büyükşehir'in "Bir Hikaye Bin Neşe" projesi, Hendek'teki miniklere unutulmaz bir gün yaşattı. Hendek Dikmen ve Hacı Osman Akgün İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde Karagöz-Hacivat gölge oyunu sahnelenirken, çocuklara ağız sağlığı için hediyeler verildi. Örnek bir düşünceyle başlatılan proje şehrin en uzak noktalarına 'bir hikaye, bin neşe' götürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) tarafından düzenlenen "Bir Hikaye Bin Neşe" projesi, şehrin dört bir yanındaki çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde, Taraklı'dan Kocaali'ye, Hendek'ten Kaynarca'ya kadar ulaşan Büyükşehir, Sakarya'nın geleceği olan miniklere bilgi, beceri, eğlence ve sanat dolu bir gün sunuyor. Büyükşehir, projeyle şehrin en uzak noktalarına 'bir hikaye, bin neşe' taşıyor.

Projenin son durağı Hendek Dikmen İlk ve Ortaokulu ile Hacı Osman Akgün İlkokulu oldu. Çocuklar için hazırlanan Karagöz-Hacivat gölge oyunu büyük beğeni toplarken, düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşandı. Programda öğrencilere ağız sağlığı bilinci kazandırmak amacıyla diş fırçası hediye edildi. Büyükşehir Belediyesi, eğlenceli ve bilgilendirici etkinliklerle çocukların hem öğrenmesine hem de eğlenmesine katkı sunmaya devam ediyor. "Bir Hikaye Bin Neşe" projesi, Sakarya'nın en uzak noktalarındaki çocuklara ulaşarak hayatlarına anlamlı dokunuşlar yapıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da 'Bir Hikaye Bin Neşe' Projesi ile Miniklere Unutulmaz Bir Gün - Son Dakika

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