Sakarya'da Büyük Boşnak Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya'da Büyük Boşnak Şöleni

Sakarya\'da Büyük Boşnak Şöleni

Sakarya'da Büyükşehir ve Serdivan Belediyesi birlikteliği ve birçok derneğin de katkıları ile 'Büyük Boşnak Şöleni' düzenlenecek. Konserler, defile ve folklor gösterileri renkli anlara sahne olacak.

29.05.2024 14:53  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da 1 Haziran tarihinde düzenlenecek olan 'Büyük Boşnak Şöleni'nde kardeşlik köprüsü kurulacak.

Sakarya'da Büyükşehir ve Serdivan Belediyesi birlikteliği ve birçok derneğin de katkıları ile 'Büyük Boşnak Şöleni' düzenlenecek. 1 Haziran'da Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan şölende konserler, defile ve folklor gösterileri renkli anlara sahne olacak. Kültürlerin bir araya getirilmesi hedeflenen ve saat 18.00'da Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan programda, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 300 Boşnağın katılımıyla sağlanacak şölende Refija Muslic, Fatmir Sulejmani ve Orhan Çakmak konser verecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, Kültür, Müzik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da Büyük Boşnak Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:10 Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 16:12:04. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Büyük Boşnak Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement