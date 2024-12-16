Sakarya'da Çiftler İçin İletişim Seminerleri Düzenlendi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu SGM'de çiftlere yönelik 'Çiftler Arası İletişim' ve 'Duygularımızı Anlamlandırmak' adlı seminerler düzenlendi. Aile Danışmanı Yılmaz, çiftlere huzurlu bir beraberlik için çok önemli tavsiyelerde bulundu. Yılmaz, "Birbirini dinlemek, empati kurmak ve duyguları açıkça paylaşmak, güvenli bir bağ oluşturmanın anahtarıdır" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü eğitim faaliyetleriyle her yaş ve kesimden vatandaşa hitap ediyor, Sosyal Gelişim Merkezleri'nde başta çocuklar olmak üzere, ailelere yönelik seminer ve söyleşiler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede son olarak, çiftlere yönelik 'Çiftler Arası İletişim' ve 'Duygularımızı Anlamlandırmak' adlı seminerler, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) gerçekleştirildi. Aile Danışmanı Şevval Kaya Yılmaz tarafından gerçekleştirilen seminerlerde, çift iletişiminin incelikleri derinlemesine ele alındı ve sağlıklı bir çift iletişimi için önemli öneriler paylaşıldı.

Aile Danışmanı Şevval Kaya Yılmaz seminerde yaptığı konuşmada, "Çiftler arası iletişim, ilişkinin temel taşıdır. Sevgi, saygı ve anlayışın sürdürülebilir olması, sağlıklı bir diyalogla mümkün olur. Birbirini dinlemek, empati kurmak ve duyguları açıkça paylaşmak, güvenli bir bağ oluşturmanın anahtarıdır. Unutmayın, iletişim sadece konuşmak değil, aynı zamanda doğru bir şekilde dinlemek ve anlamaktır. İlişkinizi güçlendirmek için her zaman samimiyet ve anlayışla iletişim kurmayı seçin" dedi.

Öfke duygusunu bastırmak yerine onunla yüzleşmenin önemli olduğundan bahseden Yılmaz, "Öfke, doğal ve insani bir duygudur, tıpkı sevinç veya üzüntü gibi. Ancak, doğru anlaşılıp yönetilmediğinde ilişkilerimize ve kendimize zarar verebilir. Öfke, genellikle derinlerde yatan başka duyguların bir işaretidir. Hayal kırıklığı, incinme ya da çaresizlik gibi. Bu duyguyu bastırmak yerine, onunla sağlıklı bir şekilde yüzleşmek önemlidir. Kendinize şu soruları sorun: "Bu öfkenin kaynağı nedir?" veya "Bana ne anlatmak istiyor?" Öfkeyi anlamlandırarak, kendinizi daha iyi tanıyabilir ve hayatınıza denge getirebilirsiniz. Unutmayın, öfke bir düşman değil, doğru yönetildiğinde bir rehber olabilir" diye konuştu.

Uzman danışman, söyleşi sonunda merak edilen soruları cevaplayarak katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi. - SAKARYA