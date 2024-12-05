Sakarya'da Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya'da Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Sakarya\'da Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli öğrencileri ağırlayarak keyifli etkinlikler düzenledi. Adapazarı Kız Meslek Lisesi'nden öğrenciler, Sosyal Gelişim Merkezi'nde çeşitli atölyelerde zaman geçirdi.

05.12.2024 15:18  Güncelleme: 15:20
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler günü çerçevesinde ağırladığı Adapazarı Kız Meslek Lisesi'nden engelli öğrencilere keyif dolu bir gün sundu ve hediyeler verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle birbirinden anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Program çerçevesinde Adapazarı Kız Meslek Lisesi'nde öğrenim gören 'engelsiz' yürekleri Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) misafir etti. Yapılan ev sahipliği renkli görüntülere sahne oldu. Meslek lisesi öğrencileri, SGM'de eğitim gören engelsiz yüreklerle bir araya geldi. Misafirler mutfak atölyesinde kek yaptı, müzik atölyesinde şarkılar söyledi ve keçe atölyesinde yeteneklerini keşfetti. Toplumsal entegrasyonu güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak gayesiyle gerçekleştirilen programlara, Sakaryaspor'un taraftar grubu olan Tatangalar da katıldı. Atölyeleri gezen taraftarlar daha sonra öğrencilere Sakaryaspor forması hediye etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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