Sakarya'da Ebeveynlere Yönelik 'Yetkin Ebeveynlik' Konferansı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programlar, "Çocuklarla İletişim ve Yetkin Ebeveynlik" konulu konferansla ile devam ediyor. Uzman Psikolog Danışman Merve Nur Çolak'ın katılımıyla 26 Kasım Salı 12.30'da SGM'de gerçekleştirilecek programa ebeveynler konuk olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen kişisel gelişim odaklı eğitim ve konferanslar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Uzman Psikolog Danışman Merve Nur Çolak'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Çocuklarla İletişim ve Yetkin Ebeveynlik" konulu konferans, Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) dinleyiciyle buluşacak. Programın konukları ise çocukların ebeveynleri olacak. 26 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek program, saat 12.30'da başlayacak. Büyükşehir, konferansa tüm Sakaryalı aileleri davet etti. - SAKARYA