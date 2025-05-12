Sakarya\'da Engelsiz Hobi Atölyeleri ile Özel Öğrencilere Destek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyeleri kapılarını misafir öğrencilere açarak özel öğrencilerin hem dayanışma hem de arkadaşlık duygularını pekiştiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin sosyal çalışmalara katılmaları, yeteneklerini keşfetmeleri için Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlediği Engelsiz Hobi Atölyeleri kapılarını misafir öğrencilere açıyor. Müzikten dramaya, hikaye anlatımından resime, mutfak sanatlarından okuma yazmaya kadar birçok branşın yer aldığı Engelsiz Hobi Atölyeleri son olarak Adapazarı Çamyolu Ortaokulu'nun engelli öğrencilerini misafir etti. Müzik ve ritim atölyesinde çocuklar, eğitmenler eşliğinde müzik aletlerini keşfederek ritim çalışmaları gerçekleştirdi. Drama ve hikaye anlatımı atölyesinde ise hayal güçlerini kullanarak hikayeler oluşturmanın mutluluğunu yaşadılar. Mutfak sanatları atölyesinde keyifli tariflerle lezzetli ikramlar hazırlanırken, resim ve baskı atölyesinde ise renklerin büyülü dünyasında çalışmalar yapıldı. - SAKARYA