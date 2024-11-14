Sakarya'da Ev ve Süs Hayvanı Satıcılarına Sertifikalı Eğitim - Son Dakika
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Sakarya'da Ev ve Süs Hayvanı Satıcılarına Sertifikalı Eğitim

Sakarya\'da Ev ve Süs Hayvanı Satıcılarına Sertifikalı Eğitim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü ve Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü iş birliğiyle ev ve süs hayvanı satışı yapan işletmecilere yönelik sertifikalı eğitim programı gerçekleştirildi. Katılımcılar, gerekli bilgileri alarak iş yeri açabilmek için gerekli olan sertifikalarını aldı.

14.11.2024 15:58  Güncelleme: 15:59
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü ve Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü paydaşlığında ev ve süs hayvanı satışı yapan işletmecileri iş yeri kurma-açma, hayvan ekolojisi, hayvan davranışları, hayvan bakımı gibi konularda eğitim vererek sertifika sahibi yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü paydaşlığında, ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barındırma konularına ilişkin sertifikalı eğitim programı gerçekleştirdi. Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) gerçekleştirilen detaylı eğitimlerin ardından katılımcılar, pet shop ve benzeri iş yeri açabilmek için gerekli olan sertifikalarını aldı. Eğitimlerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından ev ve süs hayvanlarının bakımı ile beslenmesi hakkında katılımcılara geniş kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Hayvan sağlığını korumak için doğru bakım, beslenme ve hijyenin önemi vurgulanırken, işletme ve hayvan sahiplerinin bilinçli hareket etmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, ev ve süs hayvanlarıyla ilgili işletmelerin ruhsatlandırma süreçlerindeki yasal zorunluluklar detaylıca ele alındı. Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü, ruhsatlandırma sürecini anlattı ve Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ise hayvan hakları ve doğal yaşamı koruma mevzuatını ele aldı. Tüm süreçlerle ilgili bilgi sahibi olan işletmeciler, önemli bir bilinç ve sertifika kazanmış oldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Ev ve Süs Hayvanı Satıcılarına Sertifikalı Eğitim - Son Dakika

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