Sakarya'da Genç Yazılımcı Proje Yarışması için Son Başvuru 9 Mayıs - Son Dakika
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Sakarya'da Genç Yazılımcı Proje Yarışması için Son Başvuru 9 Mayıs

Sakarya\'da Genç Yazılımcı Proje Yarışması için Son Başvuru 9 Mayıs

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, teknolojiye ilgi duyan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 'Etik Hacker' ve 'Oyun Geliştiricisi' yarışması düzenliyor. Başvurular 9 Mayıs Cuma günü sona eriyor. Yarışmada başarılı olan katılımcılara toplamda 45 bin TL ödül dağıtılacak.

06.05.2025 13:05  Güncelleme: 13:07
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, teknolojiye ilgi duyan gençlere yönelik düzenlediği 'Etik Hacker' ve 'Oyun Geliştiricisi' yarışması için başvuru sürecinde sona yaklaşılıyor. Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi 9 Mayıs Cuma.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital dünyadaki yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan tanıyacak 'Genç Yazılımcı Proje Yarışması'na başvurular 9 Mayıs Cuma günü sona eriyor. Etik hackerlık ve oyun geliştirme gibi günümüzün yükselen alanlarına odaklanan yarışma, teknolojiye ilgi duyan gençleri üretmeye, düşünmeye ve çözüm odaklı projeler geliştirmeye teşvik ediyor. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen yarışma; bireysel katılıma açık "Etik Hacker" kategorisi ve bireysel ya da takım halinde (en fazla üç kişilik) katılım sağlanabilen "Oyun Geliştiricisi" kategorisi olmak üzere iki başlıkta gerçekleştiriliyor. Yarışmanın "Etik Hacker" kategorisinde katılımcılar bireysel olarak yarışacak, güvenlik açıkları içeren uygulamalarda zafiyetleri tespit etmeye çalışacak. "Oyun Geliştiricisi" kategorisinde ise bireysel ya da en fazla üç kişilik takımlar, çevre temizliği, trafik yönetimi, su tasarrufu ve şehir planlama gibi temalarda belediye hizmetlerine yönelik dijital oyunlar geliştirecek.

Teknolojiyle ilgilenen ve yeteneklerini ortaya koymak isteyen gençlerin, 9 Mayıs Cuma gününe kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. 1'inci 20 bin, 2'nci 15 ve 3'üncü ise 10 bin TL ile ödüllendirilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, sakarya, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da Genç Yazılımcı Proje Yarışması için Son Başvuru 9 Mayıs - Son Dakika

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