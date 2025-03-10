Sakarya'da Gençlere Bağımlılık Farkındalığı Semineri - Son Dakika
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Sakarya'da Gençlere Bağımlılık Farkındalığı Semineri

Sakarya\'da Gençlere Bağımlılık Farkındalığı Semineri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilay ile iş birliği yaparak Arifiye Ortaokulu'nda teknoloji ve tütün bağımlılığı konularında öğrencilere önemli bilgiler aktardı. 7 ve 8'inci sınıflardan 165 öğrenci katıldığı seminerde, bağımlılığın zararları ve sağlıklı yaşam bilinci üzerine eğitim verildi.

10.03.2025 13:23  Güncelleme: 13:25
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlere bağımlılık tehlikesiyle ilgili yaptığı bilgilendirmelerine bir yenisini ekleyerek Arifiye Ortaokulu'nda gençlere Yeşilay eşliğinde önemli mesajlar aktardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay iş birliğiyle, gençleri bağımlılığın tehlikelerinden korumak için büyük çaba gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay, teknoloji ve tütün bağımlılığına karşı bilinçlendirme çalışmalarına devam ederken, gençlerin sağlıklı alışkanlıklar kazanmasını teşvik eden eğitim programlarıyla topluma katkı sunmayı sürdürüyor. Bu çerçevede son olarak, Arifiye Ortaokulu'nda teknoloji ve tütün bağımlılığına yönelik farkındalık semineri düzenlendi. Seminere 7 ve 8'inci sınıflardan toplam 165 öğrenci katıldı.

Uzmanlar, teknoloji ve tütün bağımlılığının zararlarını somut örneklerle anlatarak gençlere sağlıklı yaşam bilinci aşıladı. Bağımlılığın fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri üzerinde duran ekipler öğrencilere bu konuda önemli bilgiler aktardı. Seminer sonunda, öğrencilere Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Bu Şehir Hepimizin" sosyal sorumluluk projesi tanıtıldı. Farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere rozet ve yapışkanlar dağıtıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Gençlere Bağımlılık Farkındalığı Semineri - Son Dakika

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