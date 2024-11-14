Sakarya'da Güneş Enerji Santrali İçin İhale Tarihi Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya'da Güneş Enerji Santrali İçin İhale Tarihi Açıklandı

Sakarya\'da Güneş Enerji Santrali İçin İhale Tarihi Açıklandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Terminal GES projesinin ihale tarihini açıkladı. 5 bin 780 metrekare alana kurulacak olan santral, yıllık 983 bin kWh elektrik üretecek.

14.11.2024 13:21  Güncelleme: 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın müjdesini verdiği Terminal GES projesi için önemli bir gelişme yaşandı. Projenin yapımı için 28 Kasım Perşembe günü ihaleye çıkacaklarını açıklayan Başkan Alemdar, "5 bin 780 metrekare alana kurulacak ve 983 bin kWh elektrik üretimi sağlayacak proje Sakarya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tarafından kamuoyuna duyurulan Büyükşehir Otobüs Terminali GES (Güneş Enerji Santrali) projesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 5 bin 780 metrekare alan üzerine kurulacak ve yılda 983 bin kWh enerji üretimiyle tüm terminalin tükettiği enerjiden fazlasını üretecek olan Güneş Enerji Santrali'nin (GES) inşa aşamasına geçmesi için ilk adım atılıyor. Başkan Alemdar, GES için 28 Kasım Perşembe günü ihaleye çıkılacağını ve daha sonra ise inşa sürecinin başlayacağı müjdesini vererek, "Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"İhale sürecimiz netleşti"

Başkan Alemdar, "Yenilenebilir enerji ve temiz enerji kaynakları alanında faaliyetlerimizi hızla yürütmekteyiz. Bu çerçevede Sakarya Büyükşehir Otobüs Terminali'nin üzerine kuracağımız GES (Güneş Enerji Santrali) projesiyle ilgili ihale sürecimiz başladı. Toplamda 5 bin 780 metrekare bir alana kurulacak ve 983 bin kWh elektrik üretimi sağlayacak proje için 28 Kasım Perşembe günü ihaleye çıkıyoruz. Terminalin yıllık elektrik giderinin karşılanacağı ve daha fazlasının üretileceği projenin şehrimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Yeşil, oksijeni bol bir Sakarya için"

İklim değişikliğiyle mücadelenin acil ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Alemdar, "İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve küresel ısınmanın etkilerini azaltmak tüm dünya için acil bir gerekliliktir. Fosil yakıt tüketiminin azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, karbon salınımının düşürülmesi gibi adımlar, bu mücadelenin temelini oluşturuyor. Biz de oksijeni temiz, zemini güçlü ve yeşil alanlarıyla öne çıkan bir Sakarya hayal ediyoruz. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı titiz bir şekilde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yusuf Alemdar, sakarya, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Çevre, Yerel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da Güneş Enerji Santrali İçin İhale Tarihi Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
19:24 Trump’ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria’nın İlhakını Olası Buluyor Trump'ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria'nın İlhakını Olası Buluyor
18:52 Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü belli oldu Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:44 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den istediği para öyle böyle değil Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği para öyle böyle değil
18:40 TOKİ’den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu TOKİ'den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu
18:19 Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti
18:08 Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi
17:58 Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu
17:50 Deprem uzmanı Marmara’daki o kenti işaret etti: Eli kulağında Deprem uzmanı Marmara'daki o kenti işaret etti: Eli kulağında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 14:50:05. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Güneş Enerji Santrali İçin İhale Tarihi Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.