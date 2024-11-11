Sakarya'da İlkokul Öğrencilerine Unutulmaz Gezi Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya'da İlkokul Öğrencilerine Unutulmaz Gezi Programı

Sakarya\'da İlkokul Öğrencilerine Unutulmaz Gezi Programı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karakamış İlköğretim İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlediği gezi programında Ayçiçek Bisiklet Vadisi, Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı ve Sokak Hayvanları Bakımevi gibi tesisleri tanıttı. Öğrenciler eğitici bilgiler alarak çevre bilinci edindi.

11.11.2024 16:30  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik gezi programı gerçekleştirildi. Minikler Ayçiçek Bisiklet Vadisi, Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Yaşayarak Öğrenme Macera Park, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik gerçekleştirilen gezi programlarının konuğu bu kez Karakamış İlköğretim İlkokulu öğrencileri oldu. Gün boyu unutulmaz bir deneyim yaşayan öğrenciler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesisleri ve doğal alanları gezme fırsatı buldu. Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileriyle öğretmenlerin katıldığı programda, Ayçiçek Bisiklet Vadisi, Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Yaşayarak Öğrenme Macera Park, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi. Programlar çerçevesinde Avrupa'nın en modern tesisi olan Ayçiçek Bisiklet Vadisi'ni ziyaret eden öğrencilere bisiklet kullanımına yönelik temel bilgiler aktarıldı.

Bisiklet kullanmanın çevre dostu bir ulaşım yöntemi olduğunu anlatan eğitmenler, bu aracın sürdürülebilir yaşamın bir parçası olduğunu vurguladı. Diğer durak ise Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı oldu. Çeşitli macera aktivitelerine katılarak adrenalin dolu bir deneyim yaşayan öğrenciler fiziksel ve zihinsel becerilerini farklı oyunlarda ortaya koydu. Sonrasında Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisleri'ni ziyaret eden öğrenciler, şehrin içme suyunun nasıl arıtıldığını ve temiz suya nasıl ulaşıldığını yerinde gözlemledi. Ayrıca öğrencilere su kaynaklarının korunmasının önemi anlatıldı. Gezi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sona erdi. Burada hayvanların tedavi süreçlerini gören öğrenciler, hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincini öğrendi. Çocuklar ayrıca sahiplenme işlemini de gördü ve can dostlarla vakit geçirdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlik, sakarya, Eğitim, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da İlkokul Öğrencilerine Unutulmaz Gezi Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:57 Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı’ya 41 milyon lira ödemiş Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı'ya 41 milyon lira ödemiş
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
00:08 Sermaye Piyasası Kurulu’na 3 yeni atama Sermaye Piyasası Kurulu'na 3 yeni atama
23:56 Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı
23:42 Sivassporlu futbolcudan Mourinho’ya flaş gönderme Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme
23:30 Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 17:28:27. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da İlkokul Öğrencilerine Unutulmaz Gezi Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.