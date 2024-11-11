Sakarya\'da İlkokul Öğrencilerine Unutulmaz Gezi Programı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik gezi programı gerçekleştirildi. Minikler Ayçiçek Bisiklet Vadisi, Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Yaşayarak Öğrenme Macera Park, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik gerçekleştirilen gezi programlarının konuğu bu kez Karakamış İlköğretim İlkokulu öğrencileri oldu. Gün boyu unutulmaz bir deneyim yaşayan öğrenciler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesisleri ve doğal alanları gezme fırsatı buldu. Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileriyle öğretmenlerin katıldığı programda, Ayçiçek Bisiklet Vadisi, Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Yaşayarak Öğrenme Macera Park, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi. Programlar çerçevesinde Avrupa'nın en modern tesisi olan Ayçiçek Bisiklet Vadisi'ni ziyaret eden öğrencilere bisiklet kullanımına yönelik temel bilgiler aktarıldı.

Bisiklet kullanmanın çevre dostu bir ulaşım yöntemi olduğunu anlatan eğitmenler, bu aracın sürdürülebilir yaşamın bir parçası olduğunu vurguladı. Diğer durak ise Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı oldu. Çeşitli macera aktivitelerine katılarak adrenalin dolu bir deneyim yaşayan öğrenciler fiziksel ve zihinsel becerilerini farklı oyunlarda ortaya koydu. Sonrasında Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisleri'ni ziyaret eden öğrenciler, şehrin içme suyunun nasıl arıtıldığını ve temiz suya nasıl ulaşıldığını yerinde gözlemledi. Ayrıca öğrencilere su kaynaklarının korunmasının önemi anlatıldı. Gezi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sona erdi. Burada hayvanların tedavi süreçlerini gören öğrenciler, hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincini öğrendi. Çocuklar ayrıca sahiplenme işlemini de gördü ve can dostlarla vakit geçirdi. - SAKARYA