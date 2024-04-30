Sakarya'da İmam Hatip Ortaokulu Müdürü ve Yardımcısına Şiddet Protesto Edildi - Son Dakika
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Sakarya'da İmam Hatip Ortaokulu Müdürü ve Yardımcısına Şiddet Protesto Edildi

Sakarya\'da İmam Hatip Ortaokulu Müdürü ve Yardımcısına Şiddet Protesto Edildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü ve yardımcısını darp edilmesine ilişkin bir araya gelen eğitimciler yaşanan olayı protesto ederek kınadı. Olayda gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

30.04.2024 15:55  Güncelleme: 15:59
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü ve yardımcısını darp edilmesine ilişkin bir araya gelen eğitimciler yaşanan olayı protesto ederek kınadı.

Hendek İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, okulda öğrenim gören bir öğrencinin velileri, okula gelerek okul müdürünü ve müdür yardımcısını henüz belirlenemeyen sebepten dolayı darp etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince F.K. ile S.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Kamu Görevlisine Karşı Silahla Kasten Basit Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hususa ilişkin olarak okulun önüne gelen eğitimciler, yaşanan olayı protesto ederek kınadı.

"Öğretmenimizi okul içinde darp etmeleri tam anlamı ile eşkıyalıktır"

Eğitimciler adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, "Geçtiğimiz gün ilçemiz Hendek İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşadığımız ve biz eğitim çalışanlarını derinden üzen şiddete yine ve yeniden şahit olduk. Hendek te kendisini veli zanneden kişi ve çete üyesinin, bir eğitim yuvasında, iletişimi ve çözümü şiddette bularak okul müdürümüzü ve sosyal bilgiler öğretmenimizi okul içinde darp etmeleri tam anlamı ile eşkıyalıktır. Eğitim çalışanlarına dönük şiddetin soruşturulması ciddiyetle yapılmalı, cezalar da, sosyal sonuçları da ağır olmalıdır. Biz eğitim çalışanları olarak ne bu tip olayları basında görmek, ne şahit olmak, ne de yaşamak istemiyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sakarya'da İmam Hatip Ortaokulu Müdürü ve Yardımcısına Şiddet Protesto Edildi - Son Dakika
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