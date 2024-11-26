Sakarya'da Kış Lastiği Yoğunluğu - Son Dakika
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Sakarya'da Kış Lastiği Yoğunluğu

Sakarya\'da Kış Lastiği Yoğunluğu

1 Aralık'taki kış lastiği zorunluluğu öncesi Sakarya'da kar yağışı ile lastikçilerde yoğunluk arttı.

26.11.2024 12:22
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1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği uygulaması öncesi Sakarya'da etkili olan kar yağışı sebebiyle vatandaşlar lastikçilerin yolunu tuttu. Araçlara göre değişkenlik gösteren değişim fiyatları ise 600 lira ile bin lira arasında farklılık gösteriyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibari ile başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sakarya'da yüksek kesimler ve şehirde etkili olan kar yağışı sonrasında bazı vatandaşlar, uygulama tarihini beklemeden lastikçilerin yolunu tuttu. Uygulama öncesinde de mesai yoğunluğu artan lastikçiler, vatandaşların taleplerine yetişmeye çalışıyor. Yeni kış lastiği alma fiyatlarının ebatlarına göre 2 bin ile 20 bin arasında olduğunu belirten lastikçi Yusuf Boz, mevcut kış lastiğinin değişiminin ise 600 ile bin lira arasında olduğunu belirtti.

"İnsanlar genellikle son güne yığma çabası durumu sıkışık bir vaziyete getiriyor"

Lastikçilerdeki yoğunluğun vatandaşların değişimleri son güne bırakmasından kaynaklandığını belirten Yusuf Boz," İnsanlar genellikle son güne yığma çabası durumu sıkışık bir vaziyete getiriyor. Bizde elimizden geldiğince hızlı hizmet vermeye çalışıyoruz. Ancak kapıda 10 araç olunca hizmetimiz haliyle yavaşlıyor. Herkesin son güne sıkıştırmaması iyi olur. Zaten Sakarya'ya kar damlası düştüğü an kapıda 10-15 araba olduğu için işlerimiz birazcık karışabiliyor. Yoğunluğumuz çok fazla çünkü Sakarya'da kar yağdığı için herkes lastiği alıp geliyor. Kimse 2 gün önceden gelmiyor. Bizimde vatandaşlardan beklentimiz 2 gün önceden daha sakin bir zamanda gelmeleri çünkü yoğunluktan dolayı çok sıra oluyor. Bu yıl yoğunluk geçtiğimiz yıla göre kar yağdığı için arttı. Lastik fiyatları 2 bin TL'den başlayıp ebat, kalite ve marka olarak 20 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. İnsanlar kış aylarında kar yağmadıysa kış lastiği takılmasına gerek yok düşüncesindeler. Ancak kar lastiği havanın 6 derecenin altına düştüğü vakit etkili olabilen bir lastiktir" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Kış Lastiği Yoğunluğu - Son Dakika

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