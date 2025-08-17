Sakarya'da Kuraklıkla Mücadele: Çamdağı Barajı İncelemeleri - Son Dakika
Sakarya'da Kuraklıkla Mücadele: Çamdağı Barajı İncelemeleri

17.08.2025 16:01  Güncelleme: 16:03
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kuraklıkla mücadele kapsamında Çamdağı Barajı havzasında incelemelerde bulundu. Başkan, su kaynaklarının korunması ve kesintisiz içme suyu sağlanması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ülke genelinde etkili olan kuraklığa karşı şehrin su kaynaklarını koruyacak çalışmalara dair saha incelemelerinde bulundu. Çamdağı Baraj havzasında planlanan çalışmaları yerinde değerlendiren Başkan Alemdar, "Kuraklık sebebiyle su kaynaklarımız zor günler yaşıyor. Sapanca Gölü, alternatif yer altı kaynaklarımızın yanı sıra yakın zamanda sondaj çalışmaları tamamlanacak Çamdağı Barajı ile gelecek yıllarda bölgede su arzını kesintisiz bir hale taşıyacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, son yılların en kurak yaz aylarını yaşayan Sakarya'nın mevcut su kaynaklarını alternatif oluşturacak Çamdağı Barajı havzasında incelemelerde bulundu. Kuraklıktan etkilenen kaynakların üzerindeki stresi azaltacak ve bölgeye kesintisiz içme suyu sağlayacak Çamdağı Barajı için atılması gereken adımları havzada inceleyen Başkan Alemdar'a, Devlet Su İşleri 32. Bölge Şube Müdürü ve yetkilileri ile birlikte, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Cinal eşlik etti.

"Yatırımlarımızı bölge ile buluşturuyoruz"

Kuzey bölgelerine içme suyu sağlayan Şerbetpınarı İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni de inceleyen Başkan Alemdar, "Tesisimiz, ilçenin nüfusunun dört katına hizmet edecek şekilde hizmet veriyor. Buradaki ekiplerimiz son teknoloji imkanlar ile birlikte bölgede yaz aylarında artan nüfus ve bilinçsiz su tüketimine karşı kesintisiz içme suyu sağlamak için aralıksız çalışıyor. Depolarımıza su girişinde veya iletim hatlarımızda herhangi bir sorun yok. Fakat özellikle tatil döneminde nüfus artışının aşırı yoğun olduğu birkaç mahallemizde su kesintileri yaşanıyor. Bu kesintilere çözüm olacak yatırımlarımızı da bölge ile buluşturuyoruz" diye konuştu.

"Çamdağı Barajı için çalışmalar hız kazandı"

Yağış miktarının yetersizliği ve bilinçsiz kullanımın yaşattığı sorunlar için önlemleri her geçen gün artırdıklarını belirten Başkan Alemdar, "Kuraklık nedeniyle su kaynaklarımız zor günler yaşıyor. Sapanca Gölü, alternatif yer altı kaynaklarımızın yanı sıra yakın zamanda sondaj çalışmaları tamamlanacak Çamdağı Barajı ile gelecek yıllarda bölgede su arzını kesintisiz bir hale taşıyacağız. Bir damla suyun dahi israf olmaması için atılan her adım artık beka meselesi haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

"Sondaj çalışmaları kısa sürede tamamlanacak"

Barajın yapım sürecinin hızlanması için gerekli görüşmeleri yaptığını da paylaşan Başkan Alemdar, "Kısa sürede sondaj çalışmaları tamamlanacak Çamdağı Barajı, özellikle kuzey ilçelerimizin bir kısmında yaşanan kesintilere kesin çözüm olacak. Biz her bir vatandaşımıza kesintisiz içme suyu ulaştırmak, Sapanca Gölü ve diğer kaynaklarımızı geleceğe eksiksiz taşımak için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı sorumlu davranmaya, su kaynaklarımızı tasarruflu kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

