Sakarya'da kurt ağıla girerek 2 koyunu telef etti - Son Dakika
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Sakarya'da kurt ağıla girerek 2 koyunu telef etti

Sakarya\'da kurt ağıla girerek 2 koyunu telef etti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir ağıla giren kurdun 2 koyunu boğarak telef ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın görüntüleri izleyenleri şaşırttı.

08.08.2024 11:28
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ağıla giren kurdun 2 koyunu boğarak telef ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kestanepınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, küçükbaş hayvan yetiştiren Azmi Aygın, köpeklerin uzun süre havlaması üzerine ağılı kontrol etmeye gitti. İçeri girdiğinde 10 koyunundan ikisinin telef olduğunu gören Aygın, güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde, kurdun ağıla girdiğini ve iki koyunu boğarak telef ettiğini gören adam hayrete düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde; ağıla giren kurdun koyunları kovalaması ve ikisini boğarak telef etmesi yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da kurt ağıla girerek 2 koyunu telef etti - Son Dakika

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