Sakarya\'da Metrobüs Hattı İçin İlk Kazma Vuruldu

Yerel

Sakarya'nın Yenikent bölgesinden şehir merkezine kadar 17 kilometrelik güzergah üzerinde günlük 35-50 bin arası yolcu taşıma kapasitesi olan 1 milyar TL'lik metrobüs hattı için ilk kazma vuruldu. Sahada çalışmaları inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "1 milyar TL'lik yatırımla vatandaşımıza konforlu, güvenli seyahat imkanı sunmak istiyoruz. En yakın zamanda metrobüslerimizi inşallah yollarda göreceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın müjdesini verdiği metrobüs hattıyla ilgili ilk adım atıldı, ilk kazma vuruldu. Yenikent'ten şehrin merkezine kadar Millet Bahçesi, Yeni Şehir Hastanesi, Karaman, Evrenköy, Yazlık gibi 17 kilometrelik aks ve 11 istasyona trafiksiz ve güvenli yolcu taşıyacak metrobüsler günde 35-50 bin arası yolcu kapasitesi için hazırlanıyor. Yenikent bölgesiyle (Karaman, Camili, Korucuk) şehir merkezi arasında çok güçlü bir köprü niteliği taşıyan Millet Bahçesi - Yenikent Metrobüs Hattı için Büyükşehir'in projesi tamamlanmış ve ulaşım aksı tüm detaylarıyla hazırlanmıştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri proje için ilk kazmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın gözetiminde vurdu ve tarihi proje için çalışmalar başladı.

Sebahattin Zaim Bulvarı paralelinde yer alan yol için genişletme, menfez duvar, köprülerin yola göre inşası ve çevresine betonarme yapıların yapılması, kazı-dolgu işlemleri için yoğun mesai başladı. Başkan Alemdar'ın Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile birlikte takip ettiği çalışmalar çerçevesinde 6 ile 8 metre aralığında yol yapılacak ve toplamda 17 kilometrelik metrobüs güzergahı inşa edilecek. Bununla birlikte doğalgaz, enerji deplaseleri hazırlanacak, mevcut kavşaklarda ise revizyon çalışması gerçekleştirilecek. Maliyetin ise 1 milyar TL'yi bulacağı ifade ediliyor. Yatırımın güzergahları ve bölünmüş yol projeleri tamamlandı. Şehir Hastanesi, Cevat Ayhan Fen Lisesi, Camili, (Valilik) Karaman, (Evrenköy) Karakamış, Okullar Bölgesi, Yazlık-Şeker Mahallesi, Şeker Camii, Millet Bahçesi olmak üzere 11 istasyon planlandı.

35-50 bin arası yolcu

Günlük 35-50 bin arası yolcu taşıması planlanan metrobüsler 21 ve 19 metre uzunluğunda 200 yolcu kapasiteli olacak. Kavşak noktalarına geldiğinde ise sinyalizasyon önceliği metrobüslerde olacak. Muhtemel trafik kazalarını minimize etmek için metrobüs yolları trafik akışının gerçekleştiği yönde planlandı.

"Yenikent'in cazibesini artıracağız"

Başkan Alemdar, "Hemşerilerimizin daha konforlu ve güvenli seyahat edebilmeleri için ulaşıma yönelik hamlelerimizi bir-bir hayata geçiriyoruz. Bugün Yenikent bölgemizden şehir merkezine daha sağlıklı ve güvenli ulaşım sağlayabilmek için metrobüs hattımızın yapımına başlamış olduk. İnşallah en yakın zamanda metrobüslerimiz yollarda olacak. Yeni yapılacak Şehir Hastanemizin tam içinden kalkacak şekilde Adapazarı merkezine vatandaşlarımızı metrobüsle taşımış olacağız. Çalışmalar tamamlandığında Yenikent bölgesinin hem cazibesi artacak hem de ulaşım konusundaki rahatlıkla beraber yolcu sayısının artacağına inanıyorum. Rahat, konforlu ve güvenli seyahat özgürlüğünü vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Şehrimize hayırlı olsun"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise, "Bugün Adapazarı'mız için çok kıymetli bir yatırımın başlangıcındayız. Öncelikle Yusuf Başkanıma bu yatırım için şükranlarımızı sunuyorum. Yenikent bölgemiz için gerçekten özlenen, beklenen bir yatırımdı. Şehir hastanemiz de tamamlandığında neredeyse 100 binlik bir nüfusa hizmet edecek. Yenikent bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - SAKARYA