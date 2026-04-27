Sakarya\'da metrobüs seferlerine saat ayarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Gar Meydanı ile Korucuk hattında hizmet veren metrobüs sefer saatlerini uzatarak son hareket saatlerini ileriye çekti.

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan düzenlemeyle, günde 192 sefer gerçekleştiren metrobüslerin son hareket saatleri ileriye çekildi. Yeni programa göre, metrobüslerin son sefer saati Gar Meydanı'ndan 22.30, Korucuk'tan ise 23.05 olarak belirlendi.

Vardiyalı çalışanlar ve öğrenciler başta olmak üzere akşam saatlerinde seyahat eden vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlanmasının hedeflendiği uygulama, ulaşım ağındaki konforu artırmayı hedefliyor. - SAKARYA