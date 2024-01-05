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Sakarya'da Motosikletin Tonluk Kamyoneti Çektiği Anlar Kaydedildi - Son Dakika
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Sakarya'da Motosikletin Tonluk Kamyoneti Çektiği Anlar Kaydedildi

Sakarya Caddesi'nde düşük hacimli motosikletin, tonluk kamyoneti çektiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görenlerin dikkatini çeken olay, saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, motosikletin kamyoneti iple çektiği ve seyir halinde oldukları anlar yer alıyor.

Sakarya\'da Motosikletin Tonluk Kamyoneti Çektiği Anlar Kaydedildi
05.01.2024 - 12:50,
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Sakarya'da düşük hacimli motosikletin, tonluk kamyoneti çektiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görenin dönüp yeniden baktığı olay adeta akıllara durgunluk verdi.

Sakarya Caddesi'nde düşük hacimli motosikletin, tonluk kamyoneti çektiği anlar adeta akıllara durgunluk verdi. Görenin dönüp yeniden baktığı o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları kayda alan kişi ise hayretini, "Bir tek Sakarya'da görebileceğiniz görüntüler. Motosiklet ile araba çekiyorlar" söylemleriyle ifade etti. Görüntülerde, düşük hacimli motosikletin kamyoneti iple çektiği ve seyir halinde oldukları anlar yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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