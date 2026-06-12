Fenalaşan yolcu için şoför ve yolcular seferber oldu - Son Dakika
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Fenalaşan yolcu için şoför ve yolcular seferber oldu

Fenalaşan yolcu için şoför ve yolcular seferber oldu
12.06.2026 13:27  Güncelleme: 13:35
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Sakarya'da belediye otobüsünde seyir halindeyken fenalaşan yolcu için şoför güzergahını değiştirerek aracı hastaneye sürdü, yolcular da ilk müdahaleyi yapıp destek oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Sakarya'da belediye otobüsünde seyir halindeyken fenalaşan yolcu için şoför ve yolcular adeta seferber oldu. Güzergahını değiştirerek otobüsü hastaneye süren şoför ile yolcuların örnek dayanışması araç kamerasına yansıdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 9-B Maltepe Hattı'nda sefer yapan belediye otobüsünde meydana gelen olayda, seyir halindeki otobüste bulunan bir yolcu aniden fenalaştı. Durumu fark eden yolcular, vakit kaybetmeden otobüs şoförüne haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen şoför, güzergahını değiştirerek otobüsü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Hastaneye ulaşıncaya kadar yolcular fenalaşan vatandaşın yere düşmesini engellemek için destek olurken, sakinleştirmeye çalışarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kısa sürede hastanenin acil servis girişine ulaşan otobüste bulunan yolcular, sağlık ekiplerinin getirdiği sedyeye kadar fenalaşan vatandaşa eşlik etti. Yaşanan toplumsal duyarlılık anları saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sakarya, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fenalaşan yolcu için şoför ve yolcular seferber oldu - Son Dakika

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