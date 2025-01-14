Sakarya'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Macera Park Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Macera Park Etkinliği Düzenlendi

Sakarya\'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Macera Park Etkinliği Düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için düzenlediği Macera Park etkinliği ile katılımcılara keyifli ve eğlenceli anlar sundu. Sosyal Gelişim Merkezi'nde eğitim gören bireyler, doğa yürüyüşü yaparak huzurlu bir gün geçirdi.

14.01.2025 16:39  Güncelleme: 16:43
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik programlar devam ediyor. Son olarak Macera Park'ta düzenlenen etkinlikte Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) eğitim gören özel gereksinimli bireyler keyifli bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) eğitim gören özel gereksinimli bireyler, Macerapark'ta düzenlenen etkinlik programına katıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program eğlenceli anlara sahne oldu. Ekolojik Yaşam Atölyesi çerçevesinde doğayla iç içe bir gün geçiren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte doğa yürüyüşü yaptı.

Yürüyüş sırasında doğanın seslerini dinleyen ve karşılarına çıkan bitkileri inceleyen öğrenciler, yürüyüşün ardından ateş başında dinlenerek günün keyfini çıkardı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Engelsiz Hobi kurslarımızda eğitim gören özel gereksinimli bireylerle doğada keyifli bir gün geçirdik. Macera Park'ta düzenlenen etkinlik, bireylerimizin hem ekolojik farkındalık kazanmalarına hem de huzurlu bir gün geçirmelerine imkan sağladı. Aynı zamanda Engelsiz Hobi Atölyelerimizle özel gereksinimli bireylerimizin sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Macera Park Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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